В Белом доме заявили, что Трамп «крайне разочарован» обеими сторонами российско-украинской войны

Дональд Трамп «крайне разочарован обеими сторонами этой войны» и «устал от встреч ради встреч», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он не хочет больше разговоров. Он хочет действий. Он хочет, чтобы эта война закончилась», — сказала Ливитт.

Сам Трамп, отвечая позже на вопросы журналистов в Овальном кабинете, снова заявил, что «людям Зеленского» понравилась сделка — в отличие от него.

Я думал, что мы были очень близки к заключению сделки с Россией. Я думал, что мы были очень близки к заключению сделки с Украиной — на самом деле, кроме президента Зеленского, его людям понравилась концепция сделки. Знаете, мы предложили кое-что. Это четыре или пять разных пунктов, немного сложных, потому что ты делишь землю определенным образом, это нелегко. Это вроде как сложная сделка с недвижимостью, умноженная на тысячу, да? Но это сделка, которая остановила бы убийство тысяч людей каждый месяц.

Кэролайн Ливитт не ответила напрямую на вопрос, направят ли США кого-то на встречу Украины с европейскими странами, которая пройдет 13 декабря и будет посвящена обсуждению последнего варианта мирного плана. Трамп заявил, что США будут присутствовать на этой встрече в Европе, если посчитают, что «есть хорошие шансы». «Мы не хотим тратить много времени», — добавил он.

