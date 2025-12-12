The Telegraph: министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от мирных переговоров

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от переговоров по прекращению российско-украинской войны, пишет The Telegraph.

Как утверждают источники издания, Хегсет посчитал, что его подчиненный вышел за рамки своих полномочий. «Было видно, что он проявлял чрезмерную активность, и его осадили», — заявил один из собеседников журналистов.

Дэн Дрисколл посетил Киев 19 ноября. Как предполагалось, министр армии США должен был обсудить военно-техническое сотрудничество Киева и Вашингтона. Однако он привез и представил президенту Украины мирный план администрации Дональда Трампа по завершению войны. Владимир Зеленский не принял план, но согласился над ним работать.

Европейские дипломаты, участвовавшие в тех переговорах, характеризовали Дрисколла как чиновника, который мало заинтересован в компромиссах ради помощи Украине.

Две недели назад Дрисколл должен был вновь посетить Украину для продолжение переговоров, но этого не случилось, отмечает The Telegraph. Украинскую сторону также предупреждали, что Дрисколл будет присутствовать на переговорах Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в Париже 1 декабря. Но его присутствие на встрече вскоре отменили.

«Наша делегация была удивлена», — сказал изданию украинский чиновник, предположив, что министру армии США «не разрешили приехать».

Официальные лица в Украине и Европе считают, что отстранение Дрисколла связано с более широкой борьбой за влияние на мирные переговоры в администрации США. Дрисколл считается выдвиженцем вице-президента США Джей Ди Вэнса.

