Суд заочно приговорил «крабового короля» Олега Кана к 24 годам по делу о контрабанде и уклонении от уплаты налогов. Защита утверждает, что он умер

Фрунзенский районный суд Владивостока заочно приговорил сахалинского бизнесмена Олега Кана к 24 годам лишения свободы по делу в контрабанде краба, сообщает «Интерфакс».

Суд признал Кана виновным в создании и руководстве преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и уклонении от уплаты налогов.

Кан, следует из приговора, должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также назначил Кану штраф в 5 миллионов рублей и постановил изъять в пользу государства денежные средства в размере 4,2 миллиарда рублей.

По данным следствия, Кан и его сообщники с 2014 по 2019 годы контрабандно поставил за границу более 3 тысяч тонн краба стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе за границу краб декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в таможенных органах. Используя такую схему, подсчитало следствие, Кан уклонился от уплаты налогов на прибыль организаций и на добавленную стоимость на сумму почти 3,7 миллиарда рублей.

Кан, которого СМИ называли «крабовым королем», покинул Россию в 2018 году. В 2020 году в отношении него возбудили уголовные дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов, а также в организации заказного убийства. По делу о заказном убийстве бизнесмен в апреле 2024 года был заочно приговорен к 17 годам лишения свободы. На судебном процессе защита Кана объявила, что бизнесмен умер в Великобритании в феврале 2023 года. Однако представители Генпрокуратуры в смерти Кана усомнились, назвав ее инсценировкой.

Кан основал несколько крупных компаний, занимавшихся добычей крабов и морепродуктов и входивших в группу компаний «Монерон».

Активы Кана пыталась купить Ксения Собчак, однако из-за начала уголовного преследования бизнесмена на них был наложен арест. Мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова предположила, что имущество было арестовано, чтобы помешать сделке и попросила Верховный суд провести проверку. Обеспечительные меры в отношении активов Кана отменили, но вскоре суд вновь арестовал их. В итоге Собчак от покупки активов была вынуждена отказаться.