Суд заочно приговорил «крабового короля» Олега Кана к 17 годам колонии по делу о заказном убийстве. Адвокаты утверждают, что он умер

Приморский краевой суд заочно приговорил сахалинского бизнесмена Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по делу об организации заказного убийства, сообщает «Интерфакс».

Кана, которого называют в СМИ «крабовым королем», обвиняют в организации убийства в 2010 году во Владивостоке предпринимателя Валерия Пхиденко, который также занимался добычей краба.

По версии следствия, Кан подозревал Пхиденко в причастности к покушению на его жизнь — за пять лет до этого в самого «крабового короля» несколько раз стреляли. Обвинение утверждает, что Кан нашел исполнителя и тот убил Пхиденко тремя выстрелами в его машине около ресторана «Три богатыря» во Владивостоке.

Обвинение просило для Кана 19 лет колонии строгого режима.

Адвокаты Кана в конце марта 2024 года на заседании суда по делу о контрабанде, фигурантом которого является «крабовый король», просили прекратить уголовное преследование, утверждая, что бизнесмен умер в Великобритании в феврале 2023 года. По их словам, в России было открыто наследственное дело, информация о котором есть в базе Федеральной нотариальной палаты. Однако представители Генпрокуратуры в смерти Кана усомнились. По их словам, ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили одинаковые справки, что смерть Кана не регистрировалась и назвали смерть Кана инсценировкой.

Кан основал несколько крупных компаний, занимавшихся добычей крабов и морепродуктов и входивших в группу компаний «Монерон». В 2018 году он покинул Россию, а в 2020 году его обвинили в организации убийства, а также заподозрили в контрабандной поставке крабов на сумму 2,6 миллиарда рублей в Китай, Южную Корею и Японию и в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 миллиарда рублей. Дело о контрабанде в августе 2023 года было передано в суд Владивостока, приговор, по состоянию на конец апреля, вынесен не был.

После заочного ареста Кана в 2020 году его активы были арестованы. Их пыталась купить телеведущая Ксения Собчак, однако из-за судебного ареста налоговая служба отказалась закрыть сделку. Мать Собчак и сенатор Людмила Нарусова предположила, что имущество было арестовано, чтобы помешать им приобрести этот бизнес и попросила Верховный суд провести проверку. Обеспечительные меры в отношении активов Кана отменили, но вскоре суд вновь арестовал их — уже по другому делу. В итоге Собчак от покупки активов была вынуждена отказаться.

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