Reddit первым из платформ оспорил запрет соцсетей подросткам в Австралии

Reddit обратился в Верховный суд Австралии с иском, в котором оспаривает применения ограничений соцсетей для подростков до 16 лет.

Запрет на соцсети для подростков вступил в Австралии в силу 10 декабря, он касается десяти платформ, в числе которых есть Reddit.

В иске говорится, что даже если суд подтвердит законность этого запрета, Reddit должен быть освобожден от него, поскольку он не соответствует определению социальной сети. Компания заявила, что соблюдает закон, но отметила, что новая норма заставляет пользователей «проходить навязчивую и потенциально небезопасную процедуру верификации».

«Этот закон применяется к Reddit некорректно, так как мы в первую очередь форум для взрослых и у нас нет традиционных функций соцсетей, которые вызывают нарекания у правительства», — цитирует заявление платформы ABC.

Ответчиками по иску Reddit выступают правительство Австралии и министр связи Аника Уэллс. Представитель Уэллс заявил, что правительство «стоит на стороне австралийских родителей и детей, а не платформ» и будет «твердо защищать молодых австралийцев от вреда в соцсетях».

В конце осени 2024 года парламент Австралии утвердил закон о запрете использования соцсетей детьми и подростками, не достигшими 16 лет — а 10 декабря он вступил в силу. Австралия стала таким образом первой страной в мире, которая запретила доступ в соцсети детям и подросткам. Запрет касается десяти основных соцсетей и платформ — Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat и другие. Соцсети должны удалить аккаунты тех, кому меньше 16 лет, и запретить регистрацию новых пользователей. Нарушение грозит штрафами до 49,5 миллиона австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США).

Читайте также

Австралия первой в мире запретила детям пользоваться соцсетями. Что сделали дети? Правильно — начали обходить запрет (и родители им помогают)

Читайте также

Австралия первой в мире запретила детям пользоваться соцсетями. Что сделали дети? Правильно — начали обходить запрет (и родители им помогают)