Financial Times: Павел Дуров в 2018 году уговорил Яна Марсалека (ныне самого разыскиваемого шпиона России) вложиться в блокчейн-проект TON

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в 2018 году привлек тогдашнего топ-менеджера платежной компании Wirecard Яна Марсалека к участию в блокчейн-проекте . Об этом говорится в большом расследовании Financial Times о деятельности Марсалека, подготовленном вместе с Баварским радио.

Авторы расследования выяснили, что Дуров лично встретился с Марсалеком и предложил ему поучаствовать в проекте TON, в рамках которого планировали выпустить криптовалюту Gram. Марсалек пригласил инвестировать в проект своих ливийских партнеров, в том числе финансиста Ахмеда Бен Халима.

Как пишет FT, для их вложений создали специальную компанию, которая объединила деньги Марсалека и его партнеров. Однако банк Credit Suisse, который организовывал продажу токенов, заблокировал сделку. По выражению издания, банк был готов принять деньги Морсалека, но «с осторожностью относился к его ливийским друзьям».

В итоге, по данным авторов расследования, Бен Халим и другие инвесторы согласились передать Марсалеку деньги, чтобы он инвестировал от своего имени. Так они рассчитывали обойти проверку Credit Suisse по поводу происхождения средств.

Сделка сорвалась после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2019 году потребовала запретить выпуск криптовалюты Gram. В итоге Марсалек вернул деньги своим ливийским партнерам, отмечает FT.

Как пишет Financial Times, Ян Марсалек — «самый разыскиваемый финансовый преступник в Европе — и самый разыскиваемый российский шпион».

Он 20 лет работал в немецкой финтех-компании Wirecard, где дослужился до поста операционного директора. Летом 2020-го со счетов компании пропали почти два миллиарда евро. Власти Германии и Австрии считают, что хищение устроил Марсалек. Он бежал в Россию. Марсалека заподозрили в шпионаже в пользу РФ. Издание The Insider считает его агентом ФСБ.

Власти Великобритании считают, что Ян Марсалек координировал группу граждан Болгарии, которые несколько лет следили за неугодными Москве людьми в Европе, в том числе за журналистом-расследователем Христо Грозевым.

Читайте также

«Ледоруб — оружие вчерашнего дня. Лучше кувалда» Российские спецслужбы несколько лет охотились за журналистами Христо Грозевым и Романом Доброхотовым. Главное из расследования The Insider

Читайте также

«Ледоруб — оружие вчерашнего дня. Лучше кувалда» Российские спецслужбы несколько лет охотились за журналистами Христо Грозевым и Романом Доброхотовым. Главное из расследования The Insider