В Москве похоронили замглавы московского Центра «Э» Алексея Окопного (он много лет преследовал активистов на уличных митингах)

В Москве 10 декабря прошли похороны заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД по Москве (Центр «Э») Алексея Окопного. Об этом сообщил глава «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов.

О смерти Окопного вечером 6 декабря сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «112». По его данным, у Окопного было заболевание сердца. Через несколько часов пост был удален.

Алексея Окопного многократно замечали на оппозиционных акциях, он лично задерживал многих участников уличных протестов в Москве. Бывший сотрудник Центра «Э» и создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов рассказывал, что Окопный после митингов ездил по отделам МВД, чтобы опознать наиболее активных участников акций.

В ноябре 2023 года «Медиазона» сообщала, что Окопного назначили заместителем начальника Центра «Э».

Московские нацболы обвиняли Окопного в причастности к убийству их соратника Юрия Червочкина в Серпухове в 2007 году. 22 ноября Червочкина задержала полиция, потребовав от него не ехать в Москву на «Марш несогласных». Вскоре после того, как Червочкина отпустили из отдела, на него напали несколько человек и избили его. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

В 2018 году создатель телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов рассказывал, что Окопный угрожал ему изнасилованием после задержания на акции у здания ФСБ в Москве. Полицейскому, по словам Иванова, не понравилось, что он его сфотографировал.

