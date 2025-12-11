Украина нанесла удар по нефтедобывающей платформе «Лукойла» в Каспийском море

Украина атаковала беспилотниками нефтедобывающую платформу «Лукойла» на месторождении имени Филановского в Каспийском море. Об этом сообщили Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

По словам источников «Громадське», удары нанесло подразделение Службы безопасности Украины (СБУ). Собеседники изданий утверждают, что зафиксировано как минимум четыре попадания по платформе, что привело к остановке поступления нефти из 20 скважин.

Украинские СМИ отмечают, что Украина впервые нанесла удар по объекту нефтедобычи в Каспийском море. Когда именно была атакована платформа, не уточняется.

Российские власти эту информацию пока не комментировали.

Месторождение имени В. Филановского было открыто «Лукойлом» в 2005 году. Расположено в северной части акватории Каспийского моря, в 220 километрах от Астрахани. По данным компании, проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет шесть миллионов тонн в год — это, как отмечает Bloomberg, эквивалентно примерно 120 тысячам баррелей в день.

Читайте также

Война Тысяча триста двадцать первый день. Украина все чаще наносит удары по российским НПЗ — и таким образом меняет мнение Трампа о перспективах войны

Читайте также

Война Тысяча триста двадцать первый день. Украина все чаще наносит удары по российским НПЗ — и таким образом меняет мнение Трампа о перспективах войны