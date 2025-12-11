Time назвал «человека года». Это создатели искусственного интеллекта
Создатели искусственного интеллекта получили звание человека 2025 года по версии американского журнала Time.
«2025 год стал годом, когда весь потенциал искусственного интеллекта проявился во всей своей полноте и стало ясно, что пути назад уже нет. За то, что эпоха думающих машин стал реальностью; за то, что поразили и встревожили человечество; за изменение настоящего и расширение границ возможного человеком 2025 года Time стали архитекторы искусственного интеллекта», — говорится в соцсетях журнала.
На обложку журнал поместил главу Meta Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лизу Су, главу xAI, SpaceX и Tesla Илона Маска, главу Nvidia Дженсена Хуанга, руководителя OpenAI Сэма Альтмана, гендиректора DeepMind Демиса Хассабиса, руководителя Anthropic Дарио Амодея и основательницу ImageNet Фэй-Фэй Ли.
Все они сидят на стальной балке, а само изображение отсылает к фотографии «Обед на небоскребе», сделанной в 1932 году.
Журнал Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые оказали наибольшее влияние на мир в последние 12 месяцев — «во благо или во вред».
В 2024 году это звание получил президент США Дональд Трамп.