Politico: Бельгия попросила денежный «буфер» для защиты от ответных мер России. ЕС пригрозил премьеру страны «игнорировать его как Орбана»

Бельгия попросила Евросоюз создать дополнительный денежный резерв для защиты от угроз со стороны Москвы, если Украине будет предоставлен займ в размере 210 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов. Об этом пишет Politico со ссылкой на список поправок к плану Еврокомиссии, которые предложило бельгийское правительство.

План Еврокомиссии предполагает финансирование кредита Украине за счет использования 185 миллиардов евро российских активов, находящихся в бельгийском депозитории Euroclear. Еще 25 миллиардов должны поступить из других замороженных российских активов, находящихся на частных банковских счетах по всему европейскому блоку, преимущественно во Франции.

Дополнительный денежный «буфер», по задумке Бельгии, должен финансироваться за счет прибыли Euroclear с процентов от замороженных российских активов — в 2024 году этот доход составил четыре миллиарда евро. Большая часть этих средств сейчас направляется Украине, но Euroclear оставляет 10-процентный резерв для покрытия юридических рисков. Бельгия предлагает увеличить этот порог в ближайшие годы (на сколько — не уточняется).

Одним из главных противников использования замороженных российских активов выступает премьер Бельгии Барт де Вевер. По словам источников Politico, если он продолжит блокировать план Еврокомиссии, выдвигая новые условия и требования, его будут «игнорировать как Венгрию и [венгерского премьера] Виктора Орбана».

Собеседники Politico поясняют, что сообщение Бельгии заключается в следующем: если она не присоединится к переговорам, ее дипломаты, министры и лидеры «потеряют голос» за столом переговоров ЕС, а ее пожелания по долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы будут отложены в сторону. «Ее мнение по предложениям ЕС учитываться не будет. На ее телефонные звонки не станут отвечать», — сказал один из европейских дипломатов.

В 2022 году западные страны заморозили около 260 миллиардов евро российских активов. Большая часть этих денег (около 193 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Лидеры европейских стран за последние три года неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но в итоге от нее отказались.

Осенью 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного» кредита для Украины под залог замороженных российских активов — с погашением после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ущерб. Бельгия выступает против этой идеи, поскольку опасается юридической ответственности и судебных исков со стороны России. Еврокомиссия хочет договориться об использовании российских активов до саммита европейских лидеров, который пройдет 18–19 декабря. Россия категорически возражает против конфискации своих активов и называет воровством любые потенциальные решения с использованием этих денег.

