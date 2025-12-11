Почти 300 украинских беспилотников сбили над регионами России. В Москве аэропорты семь часов не принимали и не отправляли рейсы

С вечера 10 декабря силы ПВО сбили 32 летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Никаких подробностей о последствиях атак он не привел, заявив только, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей пишет о взрывах в Зеленограде, Раменском, Дубне и Сергиевом Посаде.

Согласно сообщениям Росавиации, из-за атаки дронов более семи часов были закрыты на прием и вылет самолетов московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Сообщалось, что отменены, задерживаются и перенаправлены в другие аэропорты 133 рейса.

По данным телеграм-канала Shot, взрывы также произошли ночью в Великом Новгороде, после чего в одном из районов начался пожар. Astra со ссылкой на местных жителей пишет об атаке беспилотников на завод минеральных удобрений «Акрон».

Ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Иванова, Тамбова, Ярославля, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы и Калуги.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 11 декабря над российскими регионами сбили 287 украинских беспилотников. 118 дронов сбили над Брянской областью, по 40 — над Калужской областью и Московским регионом, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской областями, четыре — над Воронежской, два — над Рязанской.