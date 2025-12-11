МОК рекомендовал допустить юниоров из России и Беларуси к турнирам с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных юношеских соревнованиях без ограничений, введенных ранее.

Как сообщается на сайте МОК, в этом случае «должны применяться стандартные протоколы международных федераций или организаторов международных спортивных мероприятий в отношении флагов, гимнов, формы и других элементов, при условии, что соответствующая национальная спортивная организация имеет хорошую репутацию».

Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

В МОК добавили, что спортивным организациям потребуется время, чтобы реализовать эти рекомендации. При этом комитет выступил за то, чтобы их применяли уже на юношеских Олимпийских играх в Дакаре в октябре-ноябре 2026 года.

Представители МОК подчеркнули, что спортсмены должны «поддерживать миссию Олимпийского движения по продвижению единства и мира». Если же они этого не делают, то их могут отстранить от соревнований.

В олимпийском комитете добавили, что международным федерациям по-прежнему не стоит проводить соревнований в России. Однако МОК разрешил проводить такие соревнования в Беларуси, тем самым отменив запрет 2022 года.

«Сегодняшний Олимпийский саммит признал, что спортсмены, и в частности молодые спортсмены, не должны нести ответственность за действия своих правительств — спорт дает им надежду и возможность показать, что все спортсмены могут уважать одни и те же правила и друг друга», — говорится в заявлении МОК.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Тогда же МОК потребовал, чтобы спортивные организации по всему миру отказались проводить мероприятия в России и Беларуси и не демонстрировали их флаги.

МОК в 2023 году предложил допустить до международных соревнований тех спортсменов из России и Беларуси, кто не поддерживает войну. На Олимпиаде 2024 года спортсмены из двух стран выступали как «индивидуальные нейтральные атлеты», при этом любая символика России и Беларуси на Играх была запрещена.

