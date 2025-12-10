В Думу внесли законопроект, отменяющий ежегодные декларации для чиновников. Это «переход на более высокий уровень противодействия коррупции», заявили депутаты

В Госдуму внесен пакет антикоррупционных законопроектов, предусматривающий среди прочего отмену обязательных ежегодных деклараций для чиновников.

Как объяснил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведения направлены на «совершенствование антикоррупционной деятельности». Он анонсировал «переход на более высокий уровень противодействия коррупции»: в частности, путем цифровизации системы антикоррупционного контроля.

По словам Пискарева, с помощью новой системы не нужно будет «ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию». Вместо этого можно будет вести постоянный мониторинг его финансового положения. Антикоррупционные проверки, утверждает Пискарев, будут происходить непрерывно, а не периодически.

Подачу деклараций предлагается оставить обязательной при крупных попупках имущества, а также при поступлении на службу, назначении на новые должности или переводе из одного органа власти в другой.

Подавать ежегодные декларации о доходах чиновников обязали в 2009 году в рамках программы по борьбы с коррупцией, объявленной тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.

В конце декабря 2022 года Владимир Путин разрешил некоторым высокопоставленным чиновникам не подавать сведения о доходах до окончания войны. В 2023 году декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестали публиковаться в открытом доступе — в Кремле объясняли это «спецификой ».