Бюст сына замдиректора ЦРУ, рядового армии РФ Майкла Глосса и бюст его сослуживца ефрейтора Ивана Коковина, которые погибли 4 апреля 2024 года на российско-украинской войне, установили на территории школы № 115 в Донецке. Об этом сообщил назначенный Россией глава аннексированного города Алексей Кулемзин 9 декабря.

К бюсту Глосса прикрепили табличку с надписью: «Солдат — это не профессия, а призвание. Нет чужой земли для того, кто сражается за справедливость». Также на ней сообщается, что Глосс погиб «в ожесточенном бою за Часов Яр», когда «оказал помощь раненому товарищу по оружию». В конце таблички говорится: «May the heroes be glorified!» («Да будут прославлены герои!»).

Канал Алексея Кулемзина в Telegram

Еще одну пару бюстов Глосса и Коковина в этот же день установили в селе Отрок Красноярского края (оттуда родом Коковин), сообщил депутат законодательного собрания Красноярского края Егор Васильев. Судя по фото, которое он опубликовал во «ВКонтакте», в селе установили бюсты, аналогичные тем, что появились в Донецке. Однако на табличке, посвященной Глоссу, говорится, что он помогал «русскому товарищу», а надписи на английском языке нет.

Страница депутата заксобрания Красноярского края Егора Васильева во «ВКонтакте»

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан занимает пост замдиректора ЦРУ, а отец Ларри — ветеран Военно-морских сил США и глава компании, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

Майкл Глосс приехал в Россию в августе 2023 году, посетил несколько городов, а затем попал в армию, заключив контракт с Минобороны РФ. Он уехал на фронт в декабре 2023-го, погиб в апреле 2024 года. Его похоронили в США спустя восемь месяцев, выяснили «Важные истории».

Президент РФ Владимир Путин передал родителям Глосса российский орден Мужества, который посмертно получил Майкл Глосс. Награду передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

