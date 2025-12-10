Телеканал ТНТ оставил сцены с певицей Ларисой Долиной в своем новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика», сообщила журналистка Илона Егиазарова, посетившая премьеру фильма в кинотеатре «Октябрь» в Москве 10 декабря.

Долина играет в киноленте роль управляющей банком. В одной из сцен она исполняет песню «За деньги — да!», несколько раз швыряет пачки банкнот и танцует на фоне падающих денег, следует из записи, которую опубликовало издание The Insider.

В конце музыкального клипа с участием Долиной в зале кинотеатра «Октябрь» с потолка посыпались ненастоящие деньги. В этот момент на экране появилась надпись «Клип создан под воздействием мошенников!», видно на записи Илоны Егиазаровой.

За неделю до премьеры фильма появились сообщения, что кадры с Долиной могут вырезать из-за скандала с квартирой, которую певица продала под влиянием мошенников. При этом один из режиссеров ленты Миша Семичев говорил изданию «Подъем», что не может раскрыть детали, но «вопрос действительно острый». «Но могу точно сказать, что версия будет не одна», — отмечал он.

Лариса Долина стала жертвой мошенников весной 2024 года. Преступники заявили певице, что ее деньги хотят украсть, и уговорили перевести сбережения на «безопасные счета», а также продать квартиру в центре Москвы за более чем 100 миллионов рублей.

Покупательницей квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая ничего не подозревала об афере. В итоге суд вернул квартиру Долиной и постановил, что певица не должна возвращать деньги покупательнице. Лурье осталась без недвижимости и денег. Она решила оспорить решение в Верховном суде РФ.

Долину раскритиковали из-за ситуации с квартирой. В «Википедии» появилась статья под названием «Эффект Долиной», в которой говорится о мошеннической схеме продажи квартир. На фоне критики Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье.

