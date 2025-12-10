Российские Ту-95, способные нести ядерное вооружение, выполнили совместный полет с китайскими истребителями у границ Японии

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способные нести ядерное вооружение, несколько часов вместе с китайскими истребителями патрулировали воздушное пространство у границ Японии, пишет Reuters.

Российские самолеты, по данным оборонного ведомства Японии, поздно вечером 9 декабря вылетели со стороны Японского моря в направлении Восточно-Китайского моря. Там они встретились с китайскими бомбардировщиками H-6 и совершили «совместный длительный полет» над Тихим океаном.

Позднее к этой группе присоединились четыре китайских истребителя J-16, которые прошли между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив между этими островами считается международными водами.

Одновременно оборонное ведомство Японии зафиксировало активность российских ВВС в Японском море, где находились самолет А-50 раннего предупреждения и два истребителя Су-30.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в соцсети X назвал совместный полет российских и китайских самолетов «явной демонстрацией силы», указав, что такие действия являются «серьезной проблемой для национальной безопасности». Коидзуми добавил, что для наблюдения за полетом были подняты истребители ВВС Японии.

Минобороны РФ подтвердило совместный с ВВС Китая полет у границ Японии. «Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2025 год и не направлено против третьих стран», — говорится в распространенном военным ведомством заявлении, которое цитирует ТАСС. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около восьми часов, добавили в Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — заявили в Минобороны РФ, добавив, что «самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права», нарушений воздушного пространства не было.

Совместный полет военные самолеты РФ и Китая, отмечает Reuters, провели вскоре после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио может ответить на любые военные действия Китая против Тайваня, если они также угрожают национальной безопасности.

Россия и Китай, напоминает агентство, последние годы усилили сотрудничество и, в числе прочего, в военной сфере, проведя, в том числе, несколько совместных учений.

На фоне войны Россия еще больше сблизилась с Китаем. Путин и Си Цзиньпин теперь собираются вместе «бороться против коллективного Запада»? Китаист Темур Умаров объясняет, почему отношения двух стран куда сложнее, чем кажутся

