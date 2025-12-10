Блогеру и основателю сети магазинов одежды Никите Ефремову дали три года условно за донаты ФБК
Суд в Московской области приговорил блогера и основателя сети магазинов одежды Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно за донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает подмосковная прокуратура.
Ефремова признали виновным по статье о финансировании экстремизма (часть 1 статьи 282.3 УК РФ, предусматривает до восьми лет лишения свободы). Помимо трех лет условно, он получил испытательный срок — также на три года.
По версии следствия, с которой согласился суд, Ефремов с августа 2021 года по февраль 2022 года осуществил в адрес ФБК семь переводов с помощью функции автоматического списания средств. Как ранее сообщалось, общая сумма переводов составила шесть тысяч рублей.
Ефремов был задержан в августе, в ходе следствия суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В сентябре его внесли в Реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Впоследствии на все его активы был наложен обеспечительный арест.