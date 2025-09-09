Блогера Никиту Ефремова внесли в перечень «террористов и экстремистов». Его обвиняют в донатах ФБК

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила блогера Никиту Ефремова в перечень «экстремистов и террористов», следует из обновления реестра на сайте ведомства.

В августе стало известно, что Ефремову предъявили обвинение в финансировании «экстремизма» (статья 282.3 УК, предусматривает до восьми лет лишения свободы). Как утверждали связанные с силовиками телеграм-каналы, его подозревают в отправке донатов Фонду борьбы с коррупцией. Останкинский суд Москвы избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Никита Ефремов — основатель и владелец магазина одежды Nikita Efremov. У него 670 тысяч подписчиков на ютьюбе и 410 тысяч подписчиков в телеграме. В октябре 2023 года сеть заподозрили в продаже контрафакта, тогда в магазинах Ефремова изъяли тысячи пар обуви.

В последние месяцы силовики все чаще преследуют людей, которые раньше донатили ФБК. «Медиазона» в начале августа подсчитала, что почти в 40 регионах возбуждено уже не менее 76 уголовных дел.

