WSJ: глава Paramount пообещал Трампу «радикально изменить» телеканал CNN, если компания сможет купить Warner Bros. Сама Warner хочет, чтобы ее купил Netflix
Глава компании Paramount Дэвид Эллисон пообещал администрации Дональда Трампа, что если он купит холдинг Warner Bros. Discovery, то проведет «радикальные изменения» на телеканале CNN, который вызывает раздражение у президента США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Paramount конкурирует за покупку с Warner Bros. со стриминговым сервисом Netflix. 5 декабря Netflix объявил, что покупает Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов — однако эта сделка требует одобрения антимонопольных органов.
Предложение Paramount больше — 108 миллиардов долларов по цене 30 долларов за акцию. В отличие от Netflix, который претендует только на киностудии Warner Bros. и стриминг HBO Max, Paramount хочет купить весь холдинг, включая входящие в него кабельные телеканалы (в том числе и CNN).
Трамп публично не поддержал ни одного из претендентов, сказав, что никто из них не является его «особенно близким другом». По словам близкого к президенту источника, Трамп хочет, чтобы Paramount и Netflix конкурировали за одобрение им этой сделки.
Совет директоров Warner Bros. Discovery заявил, что рассмотрит предложение Paramount, но не изменит свои рекомендации в отношении сделки с Netflix.
Компания Paramount, как пишет The Wall Street Journal, готовила предложение о покупке Warner Bros. уже несколько месяцев и в начале декабря предприняла шестую попытку представить главе холдинга Дэвиду Заславу свою заявку. При этом Paramount привлекла финансирование из суверенных фондов стран Ближнего Востока и компании Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру — зятю Дональда Трампа. Однако у Заслава уже был план разделить медиаимперию на две компании: в одну войдут киностудии и HBO Max, другая будет управлять бизнесом кабельных телеканалов. В итоге Warner Bros. отклонила предложение Эллисона, посчитав его несостоятельным, а 5 декабря объявила о сделке с Netflix.