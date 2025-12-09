Перейти к материалам

Великобритания ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь»

Источник: Правительство Великобритании

Власти Великобритании обновили санкционный список в отношении России. В него добавили философа и пропагандиста Александра Дугина, а также провоенный телеграм-канал «Рыбарь», сообщается в соответствующем документе (.pdf) на сайте правительства страны.

Дугин и авторы «Рыбаря», по версии британского правительства, участвуют в дестабилизации Украины: поддерживают и продвигают политику, которая дестабилизируют страну и угрожает ее суверенитету.

Также под санкции попали:

  • «военкор» и глава «Рыбаря» Михаил Звинчук,
  • Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом,
  • Центр геополитических экспертиз,
  • сайты «Голос» и Euromore.
Расследование о телеграм-канале «Рыбарь»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ

