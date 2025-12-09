Великобритания ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь»
Источник: Правительство Великобритании
Власти Великобритании обновили санкционный список в отношении России. В него добавили философа и пропагандиста Александра Дугина, а также провоенный телеграм-канал «Рыбарь», сообщается в соответствующем документе (.pdf) на сайте правительства страны.
Дугин и авторы «Рыбаря», по версии британского правительства, участвуют в дестабилизации Украины: поддерживают и продвигают политику, которая дестабилизируют страну и угрожает ее суверенитету.
Также под санкции попали:
- «военкор» и глава «Рыбаря» Михаил Звинчук,
- Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом,
- Центр геополитических экспертиз,
- сайты «Голос» и Euromore.