Великобритания ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь»

Власти Великобритании обновили санкционный список в отношении России. В него добавили философа и пропагандиста Александра Дугина, а также провоенный телеграм-канал «Рыбарь», сообщается в соответствующем документе (.pdf) на сайте правительства страны.

Дугин и авторы «Рыбаря», по версии британского правительства, участвуют в дестабилизации Украины: поддерживают и продвигают политику, которая дестабилизируют страну и угрожает ее суверенитету.

Также под санкции попали:

«военкор» и глава «Рыбаря» Михаил Звинчук,

Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом,

Центр геополитических экспертиз,

сайты «Голос» и Euromore.

Расследование о телеграм-канале «Рыбарь»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ

Расследование о телеграм-канале «Рыбарь»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ