В России предложили запретить международные входящие звонки без согласия абонента

Правительство России планирует ввести запрет на международные входящие звонки без согласия абонента, такие звонки станут обязательно маркировать, сообщает ТАСС 9 декабря.

Такие предложения вошли во второй пакет мер защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Всего, по его словам, в пакете около 20 инициатив. В частности, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми владеет человек.

Ранее в правительстве предлагали, чтобы один человек мог оформить на себя не более 10 карт.

Первый пакет мер против мошенничества власти России приняли в первой половине 2025 года. С июня действует закон, предусматривающий около 30 правил. Власти ввели эти правила постепенно. Так, с 1 августа россияне могут отказаться от получения СМС-сообщений, с 1 сентября — от нежелательных звонков.

Под предлогом борьбы с мошенничеством правительство также запретило голосовые и видео-звонки в популярных мессенджерах — в вотсапе и телеграме.

