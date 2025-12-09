Международный суд ООН принял встречный иск России по делу о геноциде населения Донецкой и Луганской областей

(UN International Court of Justice) принял встречный иск России, поданный в рамках дела о геноциде населения Донецкой и Луганской областей, следует из пресс-релиза суда, опубликованного 8 декабря.

На основании приказа от 5 декабря 2025 года суд признал встречные требования России «приемлемыми как таковые», и разрешил Украине представить свой ответ, а России — возражение на него. Предельные сроки для подачи соответствующих письменных заявлений установлены на 7 декабря 2026 года (для Украины) и на 7 декабря 2027 года (для России).

Решение о приемлемости встречных требований России было принято 11 голосами против четырех, следует из приказа суда.

Россия обвиняет Украину в геноциде населения в Луганской и Донецкой областях, в частности оправдывая этим начало вторжения в 2022 году. Спустя несколько дней после него, 26 февраля 2022 года, Украина обратилась в Международный суд ООН и попросила привлечь Россию к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения. В течение последующих трех лет Россия в рамках этого дела выдвигала встречные возражения; кроме того, еще более 20 государств подали декларации о вмешательстве в дело. 18 ноября 2024 года Россия подала меморандум, в котором были представлены встречные иски. Украина оспаривала приемлемость этих встречных исков как таковых, поясняется в пресс-релизе суда. По существу дело о геноциде судом пока не рассматривалось.

