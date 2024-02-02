Международный суд ООН в Гааге решил рассмотреть иск Украины к России. Киев обвиняет Москву в искажении понятия «геноцид» для оправдания вторжения

Международный суд ООН в Гааге постановил рассмотреть по существу иск Украины к России о геноциде. Об этом сообщает Reuters.

В исковом заявлении, поданном в феврале 2022 года, Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажения понятия «геноцид» для оправдания нападения. Российские власти утверждают, что это дело не относится к юрисдикции Международного суда ООН в Гааге.

«Суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела, основываясь на статье 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него», — приводит РИА Новости слова судьи на заседании 2 февраля.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что суд ООН частично отверг утверждения России, которая настаивала, что иск Украины не относится к юрисдикции этого органа. Суд также напомнил, что российские власти неоднократно обвиняли Киев в геноциде русскоязычного населения Донбасса, когда объясняли необходимость . Поэтому, как посчитал суд, между Украиной и Россией существовал конфликт по вопросу о том, имел ли место геноцид в Донбассе.

Украина отмечала, что определяет, что именно можно считать геноцидом, и не допускает вторжения с целью его предотвращения, а наоборот закрепляет обязанность стран-участниц Конвенции предотвращать такие преступления.

16 марта 2022 года в рамках этого иска суд ООН потребовал от России приостановить боевые действия в Украине.

Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале полномасштабного вторжения в Украину, заявил, что «ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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