«Агентство»: боты атаковали Мизулину после того, как она рассказала о жалобах детей на блокировку Roblox

Боты, действующие в интересах Кремля, развернули в соцсети «ВКонтакте» массовую кампанию в поддержку блокировки игровой платформы Roblox, рассказал «Агентству» представитель проекта «Ботнадзор», который отслеживает активность ботов.

Кампания началась 3 декабря, сразу после того как Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox. С тех пор боты оставили 11,1 тысячи комментариев под 599 постами во «ВКонтакте».

Они оправдывали ограничение доступа к игровой платформе тем, что в ней «распространяется педофилия, кровавые сцены есть, ЛГБТ-пропаганда также», «там и мошенники, и скамеры всякие сидят», «кибербуллинг был замечен не раз».

8 декабря активность ботов снова выросла. Поводом для этого, считают в «Ботнадзоре», стал пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По ее словам, дети начали писать ей о том, что хотят уехать из России после блокировки разных сайтов. К посту она прикрепила сообщения, в которых дети и подростки просили разблокировать Roblox.

После этого боты опубликовали 3,8 тысячи комментариев, оправдывающих блокировку Roblox. В некоторых сообщениях Мизулину критиковали и обвиняли в двуличии.

На публикацию главы Лиги безопасного интернета также ответил зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко. Он заявил, что «вокруг блокировок происходит много манипуляций и спекуляций». «Мизулина замечена в таких историях, для нее публикации и цитируемость гораздо важнее, чем суть вопроса», — сказал депутат.

9 декабря заявление Мизулиной прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль видит много обращений от детей из-за блокировки Roblox. «Действительно очень много детских обращений по этой теме», — сказал Песков.

Доступ к Roblox на территории России ограничили 3 декабря. Роскомнадзор объяснил это решение тем, что на платформе распространялись материалы «экстремистской» направленности и «пропаганда ЛГБТ».