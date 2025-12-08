Суд назначил до 12 лет колонии российским военным, пытавшим и убившим американца Рассела Бентли в Донецке

Гарнизонный военный суд в оккупированном Донецке приговорил четырех российских военных к срокам до 12 лет колонии по делу об убийстве американца Рассела Бентли. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Рассел Бентли — уроженец Техаса. Он участвовал в войне на стороне России. В 2014 году он присоединился к сепаратистам в Донецкой области. Состоял в батальоне «Восток» до 2017 года. Позже сотрудничал с пропагандистским проектом Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). В Донецке Бентли женился на местной девушке, у него было российское гражданство.

В апреле 2024 года Бентли погиб в Донецке. Следственный комитет предъявил обвинения в убийстве четырем российским военнослужащим — Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.

По версии следствия, 8 апреля 2024 года Иорданов и Вансяцкий увидели Бентли «за подготовкой к видеосъемке последствий ракетного удара». Они потребовали от него документы, а также доложили командованию воинской части «о выявлении диверсанта». Они посадили его в машину, надев на голову мешок. Вансяцкий, Иорданов, а также Агальцев, «желая получить от Бентли признания в причастности к диверсионно-разведывательным группам», избивали и пытали американца, в результате чего он умер.

После этого Вансяцкий и Агальцев поместили тело Бентли в багажник машины и взорвали автомобиль. На следующий день Бажин вместе с Иордановым приехали к месту подрыва и сожгли останки Бентли.

Вансяцкого, Иорданова и Агальцева признали виновными в превышении должностных полномочий, повлекших смерть потерпевшего (часть 5 статьи 286 УК РФ). Иорданову также вменили побег из-под стражи (часть 1 статьи 313 УК). Бажина обвинили в укрывательстве преступления (часть 2 статьи 316 УК).

Суд назначил Вансяцкому и Иорданову по 12 лет колонии строгого режима, Агальцеву — 11 лет, Бажину — полтора года колонии-поселения.

Издание Astra утверждало, что Бентли пытали и, предположительно, убили в «концлагере» на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке, где пытали тех, кто отказался воевать. Источники издания называли организатором «концлагеря» Илью Иванова — заместителя командира 5-й мотострелковой бригады.