Российские торговые сети потребовали запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы

Российские торговые сети вслед за крупнейшими банками потребовали запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы.

Соответствующее письмо, пишет «Коммерсант», направили главе правительства Михаилу Мишустину руководители «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group (управляет магазинами reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков»).

Маркетплейсы, утверждают подписавшие обращение, навязывают потребителям и продавцам услуги своих банков. Авторы письма, ссылаясь на пример США, Китая и Турции, предлагают вывести финансовые сервисы онлайн-площадок «в отдельный регулируемый периметр» либо вовсе запретить маркетплейсам иметь свои банки.

Недовольство торговых сетей вызывает и «агрессивное снижение цен», которого, следует из письма, маркетплейсы добиваются за счет продавцов, увеличивая им размеры комиссий и штрафов. При этом, говорится в обращении, «в публичной коммуникации маркетплейсы объясняют свои инвестиции в снижение стоимости товаров необходимостью поддержания привлекательных низких цен». В связи с этим торговые сети предлагают установить предельный объем средств, которые доминирующие на рынке маркетплейсы могут использовать для снижения цен за свой счет.

Авторы обращения также обвинили маркетплейсы в том, что они предоставляют преимущественные условия для иностранных продавцов, в первую очередь из Китая, что «наносит прямой ущерб российским производителям».

Помимо прочего, считают подписавшие обращение, маркетплейсы используются для перепродажи импортной продукции, что позволяет обходить беспошлинный порог ввоза товаров из-за рубежа физическими лицами на уровне 200 евро. В связи с этим авторы письма предлагают ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе из-за рубежа физическими лицами товаров, заказанных онлайн.

В Ozon заявили «Коммерсант», что продавцы сами выбирают модель работы с платформой — редко сталкиваются со штрафами и редко отказываются от скидок за счет торговой площадки. В Wildberries, в свою очередь, призвали обратить внимание на бизнес-модели торговых сетей, которые не допускают к себе малый бизнес и предпочитают работать с крупными дистрибьюторами.

В кабинете министров на запрос издания не ответили. Источник «Коммерсант» в правительстве подтвердил, что письмо торговых сетей получено.

В ноябре крупнейшие российские банки, включая «Сбер», в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину предложили запретить маркетплейсам делать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и вкладывать свои средства в снижение цен. Глава Сбербанка Герман Греф также публично объявил, что из-за системы скидок торговые онлайн-платформы недоплатили 1,5 триллиона рублей налогов. Банки поддержал ЦБ РФ, его глава Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты.

Основательница Wildberries Татьяна Ким написала собственное обращение к правительству и парламенту. Она, в частности, заявила, что «Сбер» и другие игроки рынка могли бы и сами давать своим клиентам скидки на маркетплейсах, пусть это и будет провоцировать рост оборотов электронных платформ. Также Ким обратила внимание на то, что масштабы бизнеса собственных платежных сервисов WB и других компаний несравнимы с оборотами крупнейших банков.

