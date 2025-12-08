Минэкономразвития и Минтруд России предложили в два раза увеличить лимит сверхурочной работы

Минэкономразвития и Минтруд подготовили проект поправок в Трудовой кодекс, который предполагает увеличение годового лимита сверхурочной работы в два раза, до 240 часов, пишет РБК, в распоряжении которого оказался документ.

По действующим нормам, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Первые два часа сверхурочной работы должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Увеличить годовую норму до 240 часов планируют к апрелю 2026 года.

Минэкономразвития еще в 2024 году объявило, что в условиях дефицита кадров работает над снятием законодательных ограничений на рынке труда, в том числе лимита на сверхурочную работу.

По состоянию на конец 2024 года правительство РФ оценивало нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 миллиона человек.

На фоне продолжающейся российско-украинской войны резкую нехватку кадров, в частности, испытывают ФСИН и МВД.

При этом власти РФ продолжают бороться с трудовой миграцией.

ФСИН не хватает 50 тысяч сотрудников, МВД — 150 тысяч В 2023 году дефицит кадров в российской полиции называли критическим, а в 2024-м все стало еще хуже. Ведь на войне платят намного больше

