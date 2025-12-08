Генпрокуратура РФ обвинила Порошенко, Умерова, Ермака, Залужного и других украинских политиков и военных в геноциде жителей Донецкой и Луганской областей

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении «высшего политического руководства» Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с апреля 2014 года «обвиняемые и иные должностные лица с целью геноцида» населения Донецкой и Луганской областей «отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и иным вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения».

В результате, как утверждает Генпрокуратура, погибли почти пять тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысячи человек, ранения получили более 13,5 тысячи человек, из которых 1275 — несовершеннолетние. Частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По данным Генпрокуратуры, вынужденно покинули места постоянного проживания более 2,3 миллиона мирных жителей.

Всего в пресс-релизе ведомстве перечислен 41 человек. Среди них — бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк, главком ВСУ Александр Сырский, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и другие. Всем им заочно предъявлены обвинения по статье о геноциде (статья 357 УК РФ). Уголовное дело направили в суд самопровозглашенной ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении Генпрокуратуры не упоминается.

В феврале 2022 года, на третий день большой войны, Украина подала в Международный суд ООН иск против России, в котором отмечала, что власти РФ оправдывают вторжение «геноцидом русскоязычного населения Донбасса». Киев попросил суд постановить, что, вопреки заявлениям России, Украина не совершала геноцид в Луганской и Донецкой областях, а также, что Россия не имеет законного права предпринимать какие-либо действия на территории Украины или против нее. В феврале Международный суд ООН в Гааге постановил рассмотреть по существу иск Украины к России о геноциде.

