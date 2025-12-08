Франция выступает против использования для «репарационного кредита» Украине 18 миллиардов евро замороженных российских активов, которые хранятся на счетах французских банков. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Как пояснили собеседники FT, из более чем 200 миллиардов евро активов российского Центробанка, замороженных в Европе, 185 миллиардов хранятся в Бельгии на счетах депозитария Euroclear, а еще 18 и 7 миллиардов — в частных французских и бельгийских банках соответственно.

Франция не раскрывает названия банков, где хранятся эти активы, что вызывает «раздражение» у других европейских стран. По словам трех собеседников издания, основная часть из 18 миллиардов евро находится в крупнейшем банке страны BNP Paribas. В самом банке от комментариев отказались.

Эти активы, как отмечает FT, оказались «под пристальным вниманием» из-за планов Еврокомиссии по выдаче Украине «репарационного кредита», обеспеченного замороженными активами российского Центробанка. Последнее предложение Еврокомиссии предполагает использование активов, замороженных во всех странах ЕС, а не только 185 миллиардов евро в Euroclear.

Euroclear получает прибыль от замороженных активов российского ЦБ, но он не обязан выплачивать России проценты. Полученная прибыль используется для обеспечения кредита Украине на 50 миллиардов долларов. При этом частные банки обычно обязаны удерживать и в итоге выплачивать России все или часть процентов по депозитам.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Дискуссии об их использовании для помощи Украине европейские страны ведут уже почти четыре года.

Согласно идее «репарационного кредита», Европа предоставит Украине кредит на 140 миллиардов евро под залог активов России, замороженных в ЕС. Украина должна будет погасить кредит, когда война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и Россия снова сможет их использовать. Против этого плана выступает Бельгия, которая опасается исков со стороны Москвы и того, что ей придется в одиночку расплачиваться с Россией, если она потребует вернуть деньги.

В начале декабря Politico писал, что опасения Бельгии связаны с тем, что если кредит под активы одобрят и одна из пророссийски настроенных стран ЕС (Венгрия или Словакия) сможет заблокировать продление санкций, то Брюссель будет обязан немедленно вернуть все средства России. По данным Financial Times, Еврокомиссия предлагает использовать статью 122 Договора ЕС, которая позволяет лишить отдельные страны права отменять санкции. Таким образом, как отмечает FT, Евросоюз сможет продлить заморозку российских активов на неопределенный срок.

Россия категорически возражает против конфискации своих активов и называет воровством любые потенциальные решения с использованием этих денег.

Politico назвало Бельгию «самым ценным активом России» Все из-за бельгийского премьера Барта де Вевера. Он отбивается от плана изъять замороженные российские активы (и не верит, что Россия может проиграть Украине)

