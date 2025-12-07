AP: «Африканский корпус» Минобороны РФ похищает и убивает жителей Мали

Наемники «Африканского корпуса» Минобороны России, которые сменили в Мали бойцов ЧВК Вагнера, похищают и убивают гражданских, а также совершают изнасилования. Об этом пишет агентство Associated Press, журналисты которого поговорили с более 30 беженцами из Мали, бежавших на границу с Мавританией.

AP отмечает, что когда полгода назад ЧВК Вагнера ушла из Мали, местные жители надеялись, что жестокое обращение с ними прекратится, некоторые из беженцев вернулись домой. Но, по их словам, «Африканский корпус» действуют теми же методами, что и наемники ЧВК Вагнера.

«Это тактика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Они стреляют в любого, кого видят. Никаких вопросов, никаких предупреждений. Люди даже не знают, за что их убивают», — рассказал один из беженцев.

Двое беженцев показали журналистам видеозаписи деревень, сожженных «белыми людьми». Еще двое рассказали, что нашли тела своих близких без печени и почек.

«Изменилось только название. Одежда, транспортные средства, люди остались прежними. Методы остались прежними и даже стали хуже. Поэтому мы снова уехали из дома», — сообщил журналистам беженец по имени Бокар.

В Минобороны РФ на просьбу журналистов AP о комментарии ответили.

В июне 2025 года ЧВК Вагнера объявила, что выполнила «основную миссию» в Мали и покидает эту страну. Группировка сообщила, что три с половиной года «плечом к плечу с народом Мали сражалась против терроризма». Журналисты Forbidden Stories сообщали, что за четыре года своего пребывания в Мали ЧВК Вагнера создала там сеть пыточных тюрем. В этих тюрьмах держали сотни людей, которых подозревали в сотрудничестве с боевиками-исламистами и туарегами-сепаратистами, с которыми правительство Мали ведет многолетнюю войну.

О том, что наемники «Африканского корпуса» Минобороны РФ убивают жителей Мали, писала в конце ноября BBC News.

Россия начала формировать «Африканский корпус» на замену действовавшим на континенте структурам ЧВК Вагнера в 2023 году вскоре после гибели Евгения Пригожина. Подчиняется корпус Минобороны РФ.

