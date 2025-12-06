В Белгороде произошел взрыв. Глава региона заявил о «прилете неустановленного боеприпаса», местные СМИ пишут об упавшей российской авиабомбе

В Белгороде вечером 6 декабря произошел мощный взрыв. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о «прилете неустановленного боеприпаса».

В городе и Белгородском округе, написал Гладков в своем телеграм-канале, возникли перебои с подачей электричества. Пострадал один человек, его доставили в больницу с предварительным диагнозом «баротравма».

Также в результате взрыва, сообщил губернатор, был поврежден грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбиты окна.

Белгородское издание «Пепел», в свою очередь, пишет, что рядом с электроподстанцией на Сторожевой улице в Белгороде упала российская авиабомба. «Именно поэтому перед взрывом в городе не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений о пролете БПЛА», — отмечает издание. Кроме того, по данным «Пепла», жители перед взрывом слышали гул самолета летевшего в направлении границы с Украиной.

Ранее неоднократно сообщалось о «нештатных сходах» авиабомб с российских самолетов, задействованных в ударах по Украине. Российские бомбы падали на Белгород как минимум в апреле 2023 года и в ноябре 2024-го.