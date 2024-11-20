«Пепел» и Astra: российский самолет уронил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

В Белгородской области российский военный самолет уронил авиабомбу на школу в селе Быковка Яковлевского округа, расположенному в 45 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщают местное издание «Пепел» и телеграм-канал Astra.

По их данным, инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Речь идет о 250-килограммовой авиабомбе УМПБ, которая «нештатно сошла» и пробила крышу трехэтажного здания школы, уточняет Astra со ссылкой на экстренные службы региона. Сейчас неразорвавшаяся бомба находится в одном из кабинетов школы. Как утверждается, пострадавших в результате падения авиабомбы нет.

Одна из учительниц, работающих в Быковке, рассказала «Агентству», что школа с 19 ноября перешла на дистанционный формат обучения, однако официальных комментариев о том, что произошло, в учебном заведении не дают.

По подсчетам Astra, за 2024 год известно как минимум о 150 случаях нештатного падения российских боеприпасов на территории России или украинских регионов, оккупированных войсками РФ.

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