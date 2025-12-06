Компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате которой стоимость компании составит 800 миллиардов долларов. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Текущая рыночная стоимость SpaceX — 400 миллиардов долларов, отмечает издание.

Если удастся провести размещение акций исходя из оценки в 800 миллиардов долларов, то SpaceX вновь станет самой дорогой американской частной компанией, отмечает The Wall Street Journal. Сейчас такой считается OpenAI Сэма Альтмана.

Инвесторы SpaceX, пишет WSJ, много лет ждали первичного размещения акций (IPO) компании, которая является подрядчиком правительства США в космических программах, а также развивает глобальную спутниковую систему доступа в интернет Starlink. При этом, отмечает издание, гарантий достижения оценки компании в 800 миллиардов долларов нет. IPO намечено на 2026 год.

И о других планах Илона Маска

Маск хочет стать первым в истории триллионером. Но для этого ему нужно превратить Tesla в самую дорогую компанию мира На это бизнесмену дали 10 лет

И о других планах Илона Маска

Маск хочет стать первым в истории триллионером. Но для этого ему нужно превратить Tesla в самую дорогую компанию мира На это бизнесмену дали 10 лет