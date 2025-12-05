Reuters: США потребовали, чтобы Европа взяла на себя основную часть обязательств в рамках НАТО (то есть чтобы защищала себя сама)

США потребовали от Европы взять на себя основную часть обязательств в рамках НАТО к 2027 году, включая производство ракет и сбор разведывательной информации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Такое сообщение представители Пентагона передали европейским дипломатам в Вашингтоне в начале декабря. На встрече представители американского министерства обороны подчеркнули, что США все еще не удовлетворены тем, в каком темпе Европа наращивает свой оборонный потенциал после начала российского вторжения в Украину.

В Пентагоне заявили, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, то США могут прекратить участие в некоторых оборонных механизмах НАТО. О каких именно механизмах идет речь, не уточняется. Как именно США будут оценивать прогресс Европы в этом вопросе, неизвестно.

Несколько европейских чиновников заявили, что установленный срок до 2027 года нереалистичен. По их словам, для того, чтобы заменить возможности США, Европе недостаточно только инвестиций и политических решений.

Официальный представитель НАТО в комментарии Reuters отметил, что европейские союзники начали брать на себя больше ответственности за безопасность Европы. Установленный США крайний срок комментировать он не стал.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял, что европейским странам необходимо тратить больше средств на собственную безопасность, не полагаясь на Вашингтон.

В начале сентября Financial Times сообщила, что США прекращают финансирование программы подготовки и оснащения военных в странах на востоке Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Речь идет о программе, известной как «секция 333», в рамках которой Пентагон тренирует и экипирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. В Европе основными получателями этой помощи являются Эстония, Латвия и Литва.

Читайте также

Bloomberg описал сценарий возможного российского вторжения в страны Балтии Война России и НАТО обойдется дешевле ковида. Трамп не поможет Европе, но захочет «ПОГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ»

Читайте также

Bloomberg описал сценарий возможного российского вторжения в страны Балтии Война России и НАТО обойдется дешевле ковида. Трамп не поможет Европе, но захочет «ПОГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ»