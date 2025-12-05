Рэпера Icegergert оштрафовали на две тысячи рублей из-за тоста «Жизнь ворам»

Савеловский районный суд Москвы назначил штраф в две тысячи рублей рэперу Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) по протоколу о публичной демонстрации атрибутики запрещенной организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Музыкант на заседание суда не пришел.

О протоколе на Гергерта стало известно 6 ноября. Поводом для него стало выступление музыканта на вечеринке в Москве 26 октября, во время которой он произнес, как утверждают в столичной прокуратуре, «лозунг, направленный на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды».

Речь идет о появившемся в соцсетях ролике, на котором рэпер произносит тост «Жизнь ворам». В прокуратуре посчитали, что эта фраза связана с «запрещенной экстремистской организацией А.У.Е.».

30 октября Гергерт опубликовал видео, в котором извинился за свои слова. Он отметил, что выпил и «позволил себе лишнего». По его словам, он не поддерживает никакие запрещенные в России организации.

Первая часть статьи о демонстрации экстремистской символики предусматривает штраф до двух тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.