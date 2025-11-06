Рэпера Icegergert обвинили в пропаганде экстремистской символики из-за тоста «Жизнь ворам». Ему грозит до 15 суток ареста

На рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Герберт) составили административный протокол о пропаганде экстремистской или запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП, наказывается штрафом до двух тысяч рублей, обязательными работами или арестом на срок до 15 суток), сообщает прокуратура Москвы.

Поводом к административному делу послужило выступление музыканта на вечеринке в Москве 26 октября, во время которой он произнес «лозунг, направленный на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды».

Речь идет о распространившемся в соцсетях ролике, на котором Icegergert произносит тост «Жизнь ворам». В прокуратуре, ссылаясь на выводы лингвистического исследования, считают, что эта фраза связана с «запрещенной экстремистской организацией А.У.Е.».

Рэпер уже признал свою вину. 30 октября он опубликовал видео, в котором извинился за сказанное. «Я выпивал и позволил себе лишнего. Я не поддерживаю никакие запрещенные организации на территории Российской Федерации. Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах. Я ошибся», — заявил Icegergert.

