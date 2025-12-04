В Подмосковье задержали сотрудников реабилитационных центров, где издевались над постояльцами

В Московской области задержаны восемь сотрудников двух реабилитационных центров, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

СК возбудил два уголовных дела о незаконном лишении свободы постояльцев в реабилитационном центре в городе Егорьевске и аналогичном учреждении в Ленинском городском округе.

По версии следствия, сотрудники центров удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Подозреваемые «самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания постояльцев», систематически применяя к ним физическое насилие.

В рехабах находились люди из разных регионов страны, они платили за «лечение» от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно. Других подробностей СК не приводит.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщает, что задержанные — сотрудники реабилитационного центра «Антонов PRO». По информации канала, задержан в том числе основатель рехаба, 41-летней блогер Максим Антонов. На сайте «Антонов PRO» говорится, что центр «освобождает от наркомании, алкоголизма, лудомании и созависимости». Антонов утверждает, что его методика «помогает избавиться от наркоманских пороков и вернуться в общество полноценным человеком».

Baza также сообщает, что задержан Виталий Сережкин — владелец реабилитационного центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске, где незаконно удерживали постояльцев.

