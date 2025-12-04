РБК: Роскомнадзор усилил борьбу с VPN
Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN, сообщили РБК три источника на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности.
Речь идет о специальном оборудовании, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи в России для противодействия угрозам извне, например DDoS-атакам, а также для блокировки или ограничения скорости доступа к запрещенным ресурсам, пишет издание.
Теперь, рассказали собеседники РБК, Роскомнадзор начал блокировать еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. По словам опрошенных изданием экспертов, VLESS, был одним из последних относительно стабильно работающих VPN-протоколов, который не удавалось обнаружить и заблокировать силами ТСПУ. Теперь системы ТСПУ научились определять его по косвенным признакам, например когда трафик идет с зарубежных IP-адресов или когда доменное имя не совпадает с источником данных.
Собеседники РБК предупредили, что по мере роста возможностей Роскомнадзора для блокировки протоколов VPN пользователям придется чаще переключаться между серверами, протоколами или сервисами, а их регулярные сбои станут нормой.
Представитель Роскомнадзора, отвечая на вопросы РБК сообщил, что в его ведомстве «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования на территории России сети „Интернет“ и сети связи общего пользования». «Развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз», — добавил он.
Первые сообщения о том, что пользователи из России столкнулись с перебоями в работе VPN-сервисов, основанных на популярном протоколе XRay/VLESS, появились во второй половине ноября. Жалобы на работу VPN поступали из Татарстана, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областей, а также Приморского края.