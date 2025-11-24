В России начали тестировать блокировку одного из самых популярных VPN-протоколов

Пользователи из России столкнулись с перебоями в работе VPN-сервисов, основанных на популярном XRay/VLESS.

По данным профильного телеграм-канала Tech Talk, жалобы на блокировку начали поступать в минувшие выходные из Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Волгограда. Такие же проблемы фиксировали жители Татарстана, Удмуртии, Приморского края и Нижегородской области. О блокировках в Новосибирской, Томской и Свердловской областях также сообщал политик и IT-эксперт Петр Лосев.

«Логи и репорты подтверждают, что провайдеры в ряде регионов начали „бить“ по Reality внутри XRay, это говорит о том, что РКН таким образом учится (и видимо успешно) детектировать VLESS и блокировать его трафик, — говорится в публикации Tech Talk. — Это еще не полная блокировка XRay, но подтверждение того, что оборудование РКН не стоит на месте».

«Медиазона» также отмечает, что говорить о полной блокировке Роскомнадзором протокола VLESS преждевременно. Как поясняет издание, VLESS сам по себе имеет минимум дополнительных данных, чтобы его было сложнее выявить на , и всегда используется в связке с другими, так называемыми транспортными протоколами, например, TLS, отвечающим за шифрование трафика.

По мнению аналитиков, блокировки РКН коснулись именно транспортного уровня и проблемы возникли у тех VPN-сервисов, которые использовали обычный TLS. Многие сервисы уже выпустили новые конфигурации, устраняющие проблему.

«Все эти заголовки „VLESS ВСЁ!!“ не соответствуют реальности. Да, они научились детектить какую-то часть и душить VPNы, но у самой технологии большой запас прочности. Сейчас найдут пути обхода. Поэтому итог: нет, это не конец света, это не супернанотехнологии, но очередной этап закручивания гаек. Неприятно, но жить будем», — пишет Петр Лосев.

