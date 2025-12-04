Лондон заявил о «моральной ответственности» Путина за гибель британки Дон Стерджесс от отравления «Новичком» в 2018 году

В Великобритании опубликован официальный доклад по итогам расследования, проведенного по требованию правительства страны из-за смерти 44-летней Дон Стерджесс. Она умерла в 2018 году, когда нанесла на себя содержимое флакона с «Новичком», замаскированным под духи Nina Ricci.

По ранее опубликованным данным британских правоохранительных органов, с помощью этого флакона сотрудники российской разведки, прилетевшие в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов планировали отравить Сергея Скрипаля.

Авторы нового доклада под руководством бывшего судьи Верховного суда Великобритании Энтони Хьюса пришли к выводу, что «операция по убийству Сергея Скрипаля должна была быть одобрена на высшем уровне президентом [Владимиром] Путиным», поэтому на нем в том числе «лежит моральная ответственность» за смерть Стерджесс.

«Доказательства того, что это было нападение со стороны российского государства, неопровержимы», — говорится в докладе.

Одновременно с выходом доклада власти Великобритании объявили о новых санкциях в отношении Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). В список внесена сама организация, а также 11 ее предполагаемых сотрудников. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД страны.

Сергей Скрипаль — бывший российский разведчик, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он был выслан из РФ в рамках обмена заключенными.

В 2018 году Скрипаль и его дочь были отравлены (они выжили). Британское следствие установило, что двое сотрудников российской разведки нанесли на ручку дома Скрипалей яд «Новичок», который находился во флаконе духов Nina Ricci. В суде это дело не рассматривалось. РФ причастность к инциденту отрицала.

Дон Стерджесс умерла в июле, спустя четыре месяца после отравления Скрипалей. Ее партнер нашел флакон духов Nina Ricci в ящике для вещей, отданных на благотворительность — после того как от него избавились российские агенты.

Читайте также

Здесь 11 недель никого не было Как английский Солсбери справляется с последствиями визита «Петрова» и «Боширова». Репортаж «Медузы»

Читайте также

Здесь 11 недель никого не было Как английский Солсбери справляется с последствиями визита «Петрова» и «Боширова». Репортаж «Медузы»