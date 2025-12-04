Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения решили бойкотировать песенный конкурс «Евровидение — 2026» из-за участия Израиля, сообщает Reuters.

В Женеве 4 декабря прошла генеральная ассамблея членов Европейского вещательного союза (EBU) — организатора «Евровидения». По данным Reuters, Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения требовали провести на этой встрече тайное голосование по вопросу участия Израиля в конкурсе 2026 года.

Израиль заподозрили в том, что он манипулировал с системой голосования и продвигал участницу конкурса 2025 года Юваль Рафаэль. Певица пережила нападение террористов ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova в октябре 2023 года.

Некоторые участники «Евровидения-2025» посчитали, что Израиль нарушил правила, призванные обеспечить нейтралитет конкурса. Кроме того, они ссылались на войну в секторе Газа и грозили бойкотом, в случае если Израилю разрешат участвовать в конкурсе 2026 года.

Как отмечает Reuters, этот вопрос расколол участников конкурса. В частности, Германия, один из главных спонсоров «Евровидения», заявила, что не будет участвовать в конкурсе, если Израиль не допустят.

EBU решил не проводить голосование по вопросу участия Израиля, заявив, что вместо этого принял правила, направленные на то, чтобы воспрепятствовать правительствам влиять на конкурс.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение EBU «ценным жестом солидарности, братства и сотрудничества, символизирующим победу над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать».

«Евровидение» в 2025 году выиграл австрийский певец JJ (Йоханнес Питч), исполнивший песню «Wasted Love». В 2026-м конкурс пройдет в Вене с 12 по 16 мая.