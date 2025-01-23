Израиль на конкурсе «Евровидение 2025» представит Юваль Рафаэль, пережившая нападение террористов на музыкальный фестиваль Nova

Израиль на песенном конкурсе «Евровидение 2025» будет представлять певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение террористов на музыкальный фестиваль Nova.

24-летняя певица выиграла конкурс «Следующая звезда», победитель которого отправляется на «Евровидение».

«Я не могу выразить, насколько я взволнована и готова!! Спасибо вам за то, что оказали мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на грандиозной сцене „Евровидения“ в Швейцарии», — заявила она. С какой песней Рафаэль поедет на конкурс, станет известно позднее.

7 октября 2023 года Рафаэль была на фестивале Nova, на который напали террористы ХАМАС . Во время нападения она вместе с несколькими десятками человек укрывалась в бомбоубежище, расположенном рядом с местом проведения фестиваля.

В бомбоубежище, напоминает The Jerusalem Post, прятались около 50 человек, лишь 12 из них выжили. Рафаэль рассказывала, что около восьми часов пролежала под телом одной из погибших. «Я не могу передать словами тяжесть мертвого тела», — говорила она.

Конкурс песен «Евровидение» пройдет в 2025 году в швейцарском Базеле. Первый полуфинал назначен на 13 мая, второй — на 15 мая, а финал состоится 17 мая. По состоянию на 22 января, в конкурсе собирались участвовать 37 стран (Молдавия в 2025 году отказалась от участия в «Евровидении»).

Что вспоминают пережившие нападение на фестиваль Nova

«Когда в меня выстрелили, все стало белым и тихим» О нападении ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле в первый день новой войны говорил весь мир. Вот как оно изменило тех, кому удалось спастись от боевиков

Что вспоминают пережившие нападение на фестиваль Nova

«Когда в меня выстрелили, все стало белым и тихим» О нападении ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле в первый день новой войны говорил весь мир. Вот как оно изменило тех, кому удалось спастись от боевиков