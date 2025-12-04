Бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы после обвинений в мошенничестве

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы на фоне выдвинутых против нее обвинений в мошенничестве. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на электронное письмо, которое Могерини разослала сотрудникам и студентам колледжа.

Федерика Могерини занимала пост ректора Колледжа Европы с сентября 2020 года. В этом учебном заведении, основанном в Брюгге в 1949 году, готовят будущих европейских дипломатов и государственных служащих.

2 декабря Могерини и еще двух человек задержали в рамках расследования дела о мошенничестве, связанного с незаконным использованием средств Евросоюза в 2021–2022 годах. Обвинения касаются мошенничества и коррупции при проведении тендеров, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны в рамках деятельности Колледжа Европы.

На следующий день Могерини и других фигурантов дела освободили, официально уведомив о выдвинутых против них обвинениях. Защита бывшей главы европейской дипломатии заявила, что Могерини отрицает обвинения и сотрудничает со следствием.

Ранее второй фигурант дела и сотрудник Колледжа Европы Стефано Саннино уволился по собственному желанию из Европейской комиссии с поста главы управления по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.

Федерика Могерини занимала пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До этого она была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (с февраля по октябрь 2014-го) и депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).

