Федерика Могерини, ноябрь 2025 года Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Scanpix / LETA

Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, сообщили местные издания Le Soir и LʼEcho со ссылкой на источники. Она находится под стражей до допроса.

Дело связано с незаконным использованием средств ЕС в 2021-2022 годах. Euractiv пишет, что расследование началось после того, как в этом заподозрили Европейскую службу внешних связей (EEAS) и , который предлагает программы обучения в том числе для будущих европейских дипломатов и чиновников. С сентября 2020 года Могерини работает там ректором.

В заявили, что есть «серьезные подозрения» в мошенничестве в рамках тендера на девятимесячную программу обучения для дипломатов. Публичный тендер провела EEAS, а выиграл его колледж. Следователи пытаются установить, «были ли колледж Европы или его представители заранее проинформированы о критериях отбора» в рамках тендера. В прокуратуре также отметили, что в рамках дела расследуются «коррупция, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны».

Главный предмет расследования — обстоятельства покупки Колледжем Европы здания в Брюгге за 3,2 миллиона евро, где живут будущие дипломаты, обучающиеся в заведении, рассказали источники Euractiv. По их словам, колледж купил здание в 2022 году в период финансовых трудностей. Это произошло незадолго до того, как EEAS объявила о тендере, который предполагал, что студентам программы предоставят жилье. После того как колледж выиграл тендер, ему предоставили финансирование в размере 654 тысяч евро.

В рамках расследования власти Бельгии провели серию обысков. По данным Euractiv, утром 2 декабря полиция пришла в офис Европейской службы внешних связей (EEAS) в Брюсселе, Колледж Европы, а также в несколько частных домов. Перед началом полицейской операции суд по просьбе Европейской прокуратуры снял иммунитет с нескольких подозреваемых. Их имена и должности не называются.

Всего по делу задержаны трое подозреваемых, сообщила прокуратура Бельгии. Их имена власти страны официально не назвали. По данным бельгийских СМИ, кроме Могерини задержан бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино. Сейчас он занимает пост главы управления Европейской комиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу, а также работает в руководстве Колледжа Европы. Кто третий подозреваемый, неизвестно.

Могерини занимала пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в 2014 — 2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До этого она была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (февраль — октябрь 2014-го) и депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008 — 2014 годы).