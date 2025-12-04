«Белорусский расследовательский центр»: завод посуды из Гомеля поставляет России дроны в обход санкций

Гомельский завод посуды «Сантэкс» помогает России обходить санкции, поставляя в армию РФ беспилотники, говорится в расследовании «Белорусского расследовательского центра» (БРЦ).

Журналисты изучили таможенную документацию предприятия и обнаружили в ней сведения о реэкспорте дронов китайской фирмы DJI — в 2022-2023 годах «Сантэкс» продал в Россию 309 беспилотников общей стоимостью два миллиона долларов.

При этом завод «Сантэкс» работал всего с двумя клиентами: российскими фирмами ООО «Сантросс» и ООО «Рустакт». У них всех общий собственник — уроженец Минска Павел Никитин, выяснил БРЦ.

В документах, полученных от источника в налоговой службе, расследователи также нашли 135 платежей гомельскому заводу посуды от «Рустакта» на общую сумму более 14 миллиардов рублей (более 152 миллионов долларов) за оборудование, которое никак не описано. БРЦ пока не выяснил, какое именно оборудование «Сантэкс» продает «Рустакту».

$1млрд от разведки РФ получил владелец гомельского завода посуды | Расследование Беларусский расследовательский центр

Российская компания «Рустакт» производит дроны-камикадзе ПВХ-1 (они же ВТ-40 или «Судоплатов» проекта «Судный день»). Для их сборки нужны различные электронные компоненты, которые Россия импортирует в обход санкций.

БРЦ удалось получить финансовый отчет «Рустакта» от источника в логистической сфере. Согласно этим документам, в течение последних трех лет компания закупила у трех китайских фирм почти 3,5 миллиона электродвигателей на сумму в 90 миллионов долларов, чего хватило бы на сборку 870 тысяч коптеров. Также «Рустакт» приобрел 1,3 миллиона литий-ионных аккумуляторов, 5,5 миллиона запчастей для радиоуправляемых моделей и еще около 40 разных позиций электроники, деталей и станков. Общая стоимость поставок «Рустакту» от китайских компаний за 2023–2025 годы составляет 323 миллиона долларов.

Согласно той же документации, в 2023-2024 годах «Рустакт» получил 1,12 миллиарда долларов по контрактам с российскими военными организациями. Среди них — войсковая часть 45807, отвечающая за военную безопасность и финансовое сопровождение операций ГРУ.

Журналисты БРЦ делают вывод, что белорусские фирмы с первых дней полномасштабной российско-украинской войны выступают каналом для обхода ограничений на прямые поставки в РФ. По подсчетам авторов расследования, в 2022-2025 годах 14 компаний из Беларуси продали России более 20 тысяч дронов общей стоимостью в 34 миллиона долларов.

Читайте также

Белорусская компания, связанная с «кошельками Лукашенко», поставляла в Россию химикат для производства гранат со слезоточивым газом Российская армия использует такие гранаты в войне с Украиной (хотя это запрещено)

Читайте также

Белорусская компания, связанная с «кошельками Лукашенко», поставляла в Россию химикат для производства гранат со слезоточивым газом Российская армия использует такие гранаты в войне с Украиной (хотя это запрещено)