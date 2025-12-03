В Белгороде отменили концерты Шамана. Власти: это «технические причины». Шаман: это провокация ВСУ

В Белгороде отменили концерты певца Шамана (Ярослава Дронова), запланированные на 3 и 4 декабря. Одним из первых об этом сообщил местный телеграм-канал «Пепел».

Концерты должны были пройти во дворце культуры «Энергомаш». Но за несколько часов до первого выступления мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что ДК в ближайшие три дня будет закрыт «по техническим причинам», а все запланированные мероприятия отменены.

Вскоре отмену концерта подтвердил и сам музыкант. По словам Шамана, он и его команда узнали о закрытии площадки и отмене концерта, когда приехали в Белгород.

«По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов. <…> Безопасность людей превыше всего! Белгород, как прифронтовая территория, постоянно подвергается обстрелам с вражеской стороны», — говорится в телеграм-канале Шамана.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza отмечает, что концерт певца отменили за два часа до начала. По его данным, территорию возле ДК «Энергомаш» оцепили.

Ксения Собчак пишет, что ранее жители Белгорода критиковали цены на билеты на выступление Шамана — они стоили от трех до девяти тысяч рублей.

В свою очередь издание Astra отмечает, что накануне несостоявшегося концерта члены белгородского отделения партии «Новые люди» просили направить часть дохода от выступлений певца на закупку электрогенераторов для пострадавших от войны и обстрелов жителей Белгородской области. Видео об этом опубликовали в чате телеграм-канала Шамана, но вскоре модераторы его удалили.

Новая повседневность Белгорода — десятки зданий затянуты антидроновой сеткой. Накануне 1 сентября ее в первую очередь устанавливают на детские сады Фотографии

