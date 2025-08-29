В Белгородской области для защиты от украинских беспилотников здания закрывают антидроновой сеткой. Сначала сетки устанавливали на здания (и на автомобили скорой помощи) в приграничных районах. К 1 сентября сеткой решили затянуть детские сады в Белгороде и Белгородском районе, заявил глава области Вячеслав Гладков. Всего, сообщал губернатор 24 августа, за неделю планируется закрыть сеткой 56 объектов. По словам Гладкова, закуплены 500 тысяч квадратных метров защитной сетки (это площадь примерно 70 футбольных полей), 100 тысяч квадратных метров уже начали устанавливать. При этом в приграничных районах, рассказывал он, некоторые защитные сетки на жилых домах и социальных объектах уже нужно ремонтировать или менять на новые. «Медуза» публикует фото установки сетки на детские сады в Белгороде, распространенные госагентством РИА Новости.

