Поиски рейса MH370, пропавшего над Южно-Китайским морем 11 лет назад, возобновят

Власти Малайзии сообщили об очередной попытке найти самолет Boeing 777, который пропал более 11 лет назад над Южно-Китайским морем, выполняя рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Поиски возобновит компания Ocean Infinity за счет собственных средств, сообщили власти Малайзии. Если самолет удастся найти, то Ocean Infinity выплатят 70 миллионов долларов. Поиски уже начинали в марте 2025 года, но их пришлось прервать из-за плохих погодных условий. Операцию собираются возобновить 30 декабря.

Министерство транспорта Малайзии подчеркнуло, что власти страны делают все возможное для того, чтобы для семей «все закончилось», сообщает BBC News.

Предыдущие попытки найти пропавший рейс MH370 ни к чему не привели. Так, в 2017 году без результата завершилась масштабная международная операция с привлечением 60 морских и 50 воздушных судов из 26 стран. Ocean Infinity также уже пыталась найти пропавший самолет в 2018 году, операцию свернули через три месяца.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек, все они признаны погибшими.

В 2015 году сообщалось, что на побережье острова Реюньон в Индийском океане найден обломок, который оказался деталью крыла самолета Boeing 777. Ничего другого за годы поисков обнаружить не удалось.

Причины крушения MH370 по-прежнему неизвестны. Выдвигались разные версии, в том числе о преднамеренных действиях пилота.

