Поиски MH370 прекращены. За три года место падения лайнера найти не удалось

Международная группа, включающая спасателей Австралии, Малайзии и Китая, прекратила поиски обломков рейса MH370, пропавшего над Южно-Китайским морем в марте 2014 года. Поиски не принесли никаких результатов, место падения лайнера обнаружено не было.

За почти три года операции суда прочесали площадь 120 тысяч квадратных километров, как в Южно-Китайском море, так и к западу от Австралии в Индийском океане.

На поисковую операцию было потрачено 160 миллионов долларов.

Родственники признанных погибшими пассажиров уже заявили, что потрясены решением властей прекратить поиски.