Бывшую главу европейской дипломатии Федерику Могерини отпустили после задержания

Ректор Колледжа Европы и бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини освобождена после задержания, сообщают агентство AGI, а также телеканал Rai и La Repubblica.

Могерини была задержана накануне в рамках расследования дела о мошенничестве, связанного с незаконным использованием средств ЕС в 2021–2022 годах. Ее освободили около часа ночи. Вместе с ней также освобождены двое других задержанных по этому делу — бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и один из руководителей Колледжа Европы Чезаре Зегретти.

По словам прокуроров, Могерини и остальных двоих фигурантов официально уведомили о выдвинутых против них обвинениях и освободили так как с их стороны нет риска побега, пишет La Repubblica.

Обвинения против Федерики Могерини и двух других фигурантов касаются мошенничества и коррупции при проведении тендеров, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны в рамках деятельности Колледжа Европы, где готовят дипломатов. Могерини работает там ректором с сентября 2020 года.

Федерика Могерини занимала пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До этого она была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (с февраля по октябрь 2014-го) и депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).

